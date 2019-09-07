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إضراب مفتوح... مجلس نقابة المعلمين الأردنيين يعلن عن خطوة جديدة

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عمان - سبوتنيك. وقال النواصرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة المعلمين، مساء اليوم السبت، عقب اجتماع ضم النقابة مع ممثلين من الأردنية بأن "مطلب الزيادة على رواتب المعلمين بنسبة 50 بالمئة هو مطلب للمعلمين منذ العام 2014".

© Sputnik . Mohammad Hannon

وأضاف "نقابة المعلمين أرسلت للحكومة ولرئيسها كتبا رسمية، ولم تتلق أي رد إلا مساء أمس الجمعة بوساطة نيابية، والنقابة لديها خطوات تصعيدية لن تعلن عنها إلا في حينه وأن المعلمين يلوحون بالعودة إلى الدوار الرابع (حيث يقع مقر الحكومة)".

واستذكر النواصرة المواجهات التي جرت بين الأمن الأردني والمعلمين في اعتصام يوم الخميس الماضي.

وأعلن عن اتفاق أعضاء نقابة المعلمين على إضراب مفتوح، وقال بأن "الإضراب مفتوح حتى تتحقق العلاوة وتعود كرامة المعلم ويحاسب المسيء"، وأكد "المعلم لن يدخل الغرفة الصفية ما لم يحاسب المسيء (للمعلم)". وأضاف "إذا أرادت حكومة الرزاز أن تبعث برسائل حسن نوايا فهي تعرف ماذا ستفعل".

وخلال المؤتمر الصحفي قدم أحد المعلمين الأردنيين شهادة شرح فيها تعرضه للإساءة من رجال الأمن الأردني يوم الخميس الماضي.

وأثناء انعقاد المؤتمر الصحفي لنقابة المعلمين أرسلت الحكومة الأردنية بيانا، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، يشير إلى أن الحكومة الأردنية طلبت من مجلس نقابة المعلمين الأردنيين تزويدها بجميع الحالات التي ذكر ممثلي النقابة، خلال لقائهم الوفد الوزاري [اليوم]، أنها تجاوزات حصلت بحق معلمين خلال الاعتصام الذي نفذته النقابة الخميس الماضي.

وأكدت الحكومة الأردنية أنه في حال تسلمها أية تجاوزات موثّقة تتقدم بها نقابة المعلمين سوف تفتح تحقيقاً فيها بكل شفافية وجدية، بحيث يتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

من جهته أشار النواصرة خلال المؤتمر إلى أنه تم توثيق كثير من  حالات الاعتداء على المعلمين.

وشرح بيان صحفي صادر عن نقابة المعلمين الأردنيين، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه تفاصيل الإضراب، التي تتلخص بدخول المعلمين والطلبة إلى المدرسة وأن يسجل المعلم حضوره، لكن يتم إبقاء الطلبة بالساحة المدرسية وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء الدوام الرسمي ويبقى المعلم المناوب في الساحة حفاظا على سلامة الطلبة، ويغادر المعلم المدرسة بعد الانتهاء من الدوام الرسمي على ألا يدخل الغرف الصفية من أجل إعطاء حصة.

وأصدرت الحكومة الأردنية في وقت سابق من اليوم بيانا أكدت فيه التزامها بالحوار وحرصها على كرامة المعلم وعدم المساس بهيبته. وأن الحكومة الأردنية ملتزمة بتحسين الوضع المعيشي للمعلم وربط ذلك بتحسين أداء الطلبة. وأن الحكومة ملتزمة بصون حرية التعبير ضمن حدود القانون ودون الإضرار بالمرافق العامة ومصالح المواطنين وحركة التنقل.

SputnikNews

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