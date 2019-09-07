لماذا أغلق حزب الله مخيماته الكشفية وطلب وحدات الصواريخ؟

جي بي سي نيوز:- يتّخذ حزب الله منذ أن خرقت الطائرتين الإسرائيلتين المسيّرتين معقله في الضاحية الجنوبية قرب العاصمة اللبنانية بيروت منذ أكثر من أسبوع سلسلة اجراءات "احترازية" تتناسب مع طبيعة مرحلة "التضييق" التي يمرّ به، وذلك للحدّ من حجم آثار الخرق الأمني الذي تعرّض له. وفق "العربية".

فبالتزامن مع اخلائه المراكز الحزبية الموجودة في مناطق عدة في لبنان، لاسيما في الضاحية الجنوبية والطلب من العاملين فيها التزام منازلهم تحسّباً لأي خرق آخر بطائرات مسيّرة وانتظار قرار الحزب، وسحب "داتا" المعلومات من الحواسيب الموجودة في تلك المراكز، أفادت معلومات خاصة لـ"العربية.نت" أن حزب الله أوقف مخيمات التدريب والتعبئة التابعة لمؤسسة كشافة المهدي لنحو 6 ألاف شاب كانوا في المخيمات الكشفية في قضاء بعلبك (شرق لبنان) تحسّباً لاي "درون" اسرائيلي انتحاري قد يُسيّر فوق المخيم".

ويُنظّم حزب الله تلك المخميات الكشفية في صيف كل عام وتضمّ آلاف الشبّان من بيئة الحزب الذين لا تتخطى أعمارهم السبعة عشر عاماً ، وهي تستند إلى التعبئة التربوية من أجل تعميم عقيدة ولاية الفقيه وتجذيرها ونشر ثقافتها، ومصطلحاتها.

ويعود تأسيس كشافة المهدي إلى عام 1985، وهي لم ترخص رسمياً من وزارة التربية اللبنانية والمديرية العامة للشباب والرياضة إلا عام 1992، ثم انضمت رسمياً إلى الاتحاد الكشفي اللبناني بداية عام 1997. وهي تنتشر في معظم الأراضي اللبنانية، خصوصاً في بيروت والبقاع والجنوب، وتجاوز عديدها خمسة وأربعين ألفاً موزعة على خمس مفوضيات: بيروت، جبل لبنان، الجنوب، البقاع، الشمال، والتي تواكبها مجموعة مفوضيات اختصاصية.

ومنذ خرق إسرائيل الأجواء اللبنانية بطائرتين مسيّرتين، كثّفت طلعات طائراتها الاستطلاعية في الاجواء، خصوصاً في البقاع.

الوحدات الصاروخية إلى العمل!

وفي مقابل هذه الاجراءات الاحترازية، طلب حزب الله من عناصر الوحدات الصاروخية الموجودون في أكثر من منطقة لبنانية الالتحاق بجنوب لبنان تحسّباً لأي عمل عسكري- أمني قد تُقدم عليه إسرائيل، خصوصاً في ضوء حديث أمين عام الحزب حسن نصرالله عن منظومة الصواريخ الدقيقة التي يملكها وكانت الجيش الاسرائيلي تحدّث عنها الخميس الفائت.

ودخل لبنان مرحلة تصعيد خطيرة مع إسرائيل بعد خرقها الأجواء بطائرتين مسيّرتين استهدفتا معقله في الضاحية الجنوبية بعد ساعات من استهدافها مجموعة من الحزب في بلدة عقربا قرب دمشق سقط نتيجتها اثنان من الحزب وثالث ايراني.

ورد الحزب على عملية عقربا باستهداف مركبة عسكرية اسرائيلية في افيفيم عصر الأحد الماضي، قائلاً بأنه أوقع إصابات في صفوف الإسرائيليين وهو ما نفته إسرائيل.

في المقابل، هدد الجيش الإسرائيلي بأنه لن يقبل على الاطلاق بمصانع للصواريخ الدقيقة في لبنان. وقال رئيس الأركان الإسرائيلي خلال اجتماع مع قائد قوات اليونيفيل، إن "الجيش سيبقى في حالة جاهزية لسيناريوهات متنوعة."، وأضاف أن إسرائيل لن تقبل مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله.