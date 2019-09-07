هواوي تعتزم طرح Mate X القابل للطي الشهر المقبل مع Kirin 990

قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي (ريتشارد يو) يوم الجمعة خلال الحدث الذي أقامته الشركة في إطار مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية IFA 2019 في العاصمة الألمانية برلين: إن هواوي قد تبدأ بيع هاتفها الذكي القابل للطي (ميت إكس) Mate X الشهر المقبل.

وقال يو: إنه يأمل أن يكون الهاتف معروضًا للبيع بالفعل، ولكن بسبب طرح شبكات الجيل الخامس، والحاجة إلى منح مطوري التطبيقات وقتًا لتكييف تطبيقاتهم مع حجم الشاشة الجديد، فقد استغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع. وأشار تقرير صدر الشهر الماضي إلى أن جهاز (ميت إكس) لن يكون متاحًا إلا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر على أقل تقدير، والآن يأتي يو ليؤكد أن الإطلاق حاصل في تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال يو: “قد نبدأ في الشهر المقبل بيعه على مستوى العالم. إن تصنيع هذا الهاتف ليس مكلفًا للغاية فحسب؛ بل إنه يواجه بعض التحديات من حيث الحجم والإنتاج الشامل”. وكشف يوم أن شركة هواوي قد تدمج معالجها الجديد (كيرين 990) Kirin 990 – الذي أُعلن عنه يوم الجمعة أيضًا – في الهاتف.

ويُعد هاتف (ميت إكس) – الذي أُعلن عنه في مؤتمر الجوال العالمي MWC 2019 في شهر شباط/ فبراير الماضي بمدينة برشلونة – المنافس الأبرز لهاتف سامسونج القابل للطي (جالاكسي فولد). وبعد أن أُجبرت سامسونج على سحب العينات بعد ظهور مشكلات في الشاشة، ظلت تؤجل الإطلاق حتى يوم الجمعة، إذ بدأت بيعه في كوريا الجنوبية، وسوف يبدأ في الوصول إلى بلدان أخرى اعتبارًا من 18 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبخلاف هاتف (جالاكسي فولد) – الذي يُفتح مثل كتاب ليكشف عن شاشة قابلة للانحناء من الداخل – فإن (ميت إكس) يُفتح نحو الخارج.