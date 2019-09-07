الصين تعتزم إطلاق عملة مشفرة شبيهة بعملة ليبرا من فيسبوك

قال مسؤول كبير في البنك المركزي الصيني: إن العملة الرقمية الجديدة التي اقترحتها الصين ستحمل بعض أوجه التشابه مع عملة (ليبرا) Libra من فيسبوك، وستكون بالإمكان استخدامها عبر منصات الدفع الرئيسية في الصين، مثل: (وي شات) WeChat، و(علي باي) Alipay.

وقال (مو تشانج شون) – نائب مدير إدارة مدفوعات بنك الشعب الصيني: إن تطوير العملة سيساعد في حماية سيادة البلاد من النقد الأجنبي مع توسع التطبيقات التجارية لهذه العملات.

وقال مو، وفق نص محاضرة ألقاها هذا الأسبوع ونُشرت على الإنترنت: “لماذا لا يزال البنك المركزي يفعل مثل هذه العملة الرقمية اليوم في حين يجري تطوير طرق الدفع الإلكترونية بهذا الشكل؟”. وأضاف: “إنها لحماية سياستنا النقدية ووضعنا القانوني للعملات. إننا بحاجة إلى التخطيط للمستقبل ليوم الحاجة”.

وقال مو: إن العملة المشفرة ستكون آمنة مثل الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي، ويمكن استخدامها حتى بدون اتصال بالإنترنت. ويمكن استخدامها أيضًا في وي شات التابعة لشركة تينسنت، وعلي باي المدعومة من شركة علي بابا.

وكان البنك المركزي الصيني قد شكل فريق بحث في عام 2014 لاستكشاف إطلاق عملته الرقمية الخاصة به لخفض تكاليف تداول النقود الورقية التقليدية وتعزيز سيطرة صانعي السياسة على عرض النقود. ومنذئذ لم يُعلن عن شيء، ولكن مو أعلن الشهر الماضي أن العملة الرقمية جاهزة تقريبًا. وذكرت مجلة فوربس المالية الأمريكية نقلًا عن مصادر أن العملة قد تكون جاهزة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

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ويقول بعض المحللين: إن الصين بدت وكأنها تحث الخطى في الدفع نحو الأموال الرقمية بعد أن أعلن عملاق شبكات التواصل الاجتماعي الأمريكي فيسبوك عن خططه في شهر حزيران/ يونيو الماضي لإطلاق عملته الرقمية: ليبرا.

وقال مو: إن العملة الرقمية الصينية ستحقق التوازن بين السماح بعمليات دفع مجهولة المصدر، ومنع غسل الأموال. وقال؛ دون الخوض في التفاصيل: إن ذلك سيحمل بعض أوجه التشابه مع ليبرا في التصميم، لكنه لن يكون نسخة مباشرة.

وكانت العملة المشفرة المقترحة من فيسبوك قد أثارت مخاوف بين المنظمين العالميين من أنها يمكن أن تصبح بسرعة شكلًا مهيمنًا على الدفع الرقمي، وقناة لغسل الأموال نظرًا للتوسع الهائل عبر الشبكة الاجتماعية عبر الحدود.

وستكون ليبرا عملة رقمية مدعومة باحتياطي من الأصول في العالم الحقيقي، بما في ذلك الودائع المصرفية والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، والتي تحتفظ بها شبكة من الأمناء. ويهدف هيكلها إلى تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار في السعر.

وعلى غرار العملات المشفرة الأخرى، سوف تُشغَّل معاملات ليبرا وتُسجَّل بواسطة تقنية (سلسلة الكتل)، وهي سلسلة ضخمة مشاركة من المعاملات التي تحتفظ بها شبكة من الحواسيب.

وقال مو: إن الميزة التي تتمتع بها العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي مقارنة بتلك التي أصدرتها خدمتا وي شات، وعلي باي، هي أن المنصات التجارية يمكن – من الناحية النظرية – أن تُفلس، مما قد يتسبب في خسائر للمستخدمين. ومن شأن قدرتها على الاستخدام دون اتصال بالإنترنت أن تسمح للمعاملات بالاستمرار في الحالات التي تتعطل فيها الاتصالات، مثل الزلزال.