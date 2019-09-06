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هواوي تلتف على حظر أندرويد بإطلاق تصميم “جديد” لـ P30 Pro

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هواوي تلتف على حظر أندرويد بإطلاق تصميم “جديد” لـ P30 Pro هواوي تلتف على حظر أندرويد بإطلاق تصميم “جديد” لـ P30 Pro

أعلنت شركة هواوي اليوم الجمعة عما قالت إنه إصدار “جديد” من هاتفها الذكي الحالي (بي30 برو) P30 Pro، وذلك في تتوجه أنظار الجميع إلى ما تنوي الشركة فعله مع هاتفها الذكي المرتقب (ميت 30) Mate 30 الذي سينطبق عليه الحظر الأمريكي.

وبخلاف هاتف (بي30 برو) الحالي، يأتي الإصدار الجديد منه بتصميم شبيه بهواتف (بكسل) من جوجل، إذ يُقسم ظهر الهاتف إلى قسمين، أحدهما مطفأ اللون، والآخر لامع، وذلك إما باللون الأزرق، أو الأرجواني.

وفي حين أن التصميم مختلف نسبيًا عن (بي30 برو) – الذي أُعلن عنه في شهر آذار/ مارس الماضي – يمتاز الإصدار الجديد بأنه يعمل بنظام أندرويد 10، وهي خطوة وُصفت بالذكية لأنها مكنت هواوي من إطلاق هاتف “جديد” مع أحدث إصدار من نظام التشغيل التابع لشركة جوجل.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ) قد أدرجت شركة هواوي في قائمتها السوداء التي تحظر على الشركات الأمريكية، بما في ذلك جوجل من التعامل مع الشركة الصينية، في شهر أيار/ مايو الماضي، ثم أعلنت عن مهلة لمدة ثلاثة أشهر تسمح للشركات الأمريكية بتزويد هواوي بالتحديثات البرمجية لهواتف الشركة الحالية، ثم مُددت المهلة إلى 19 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، وهي تغطي فقط الهواتف الحالية.

وإلى أن يُرفع الحظر، يبدو أن هواوي ستكون مضطرةً إلى إعادة تصميم الأجهزة الحالية بغية الحصول على أحدث التحديثات البرمجية للحفاظ على الأسواق، مثل: أوروبا، والولايات المتحدة مهتمة بالهواتف التي لا يزال بإمكانها الوصول إلى تطبيقات جوجل.

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ولم تحدد شركة هواوي السعر المقرر لإصدار (بي30 برو) الجديد، ولا موعد توفره في الأسواق، ولكن الشركة كشفت أن تحديث واجهة المستخدم EMUI10 (القائمة على نظام أندرويد 10) سوف تتوفر تجريبيًا خلال الشهر الحالي.

وبالإضافة إلى الإعلان عن الهاتف، عرضت هواوي معالجها الجديد (كيرين 990) Kirin 990 الذي سوف تستخدمه في هواتفها الذكية القادمة، وقالت: إنه يمتاز بأنه يتضمن مودم شبكات الجيل الخامس 5G داخله، ووصفته بأنه يتفوق على المعالجات المنافسة من شركتي كوالكوم، وسامسونج.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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