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بعد استقالة غرنيبلات.. ترامب يستعد للإعلان عن "صفقة القرن"

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بعد استقالة غرنيبلات.. ترامب يستعد للإعلان عن "صفقة القرن" بعد استقالة غرنيبلات.. ترامب يستعد للإعلان عن "صفقة القرن"

وأشار بومبيو إلى ، سيكشف خلال الأسابيع المقبلة عن رؤيته لخطة السلام في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد، من إعلان ترامب عن استقالة مبعوثه للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

ونشر ترامب، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها "بعد ما يقرب من 3 سنوات من وجوده ضمن فريق إدارتي، سيترك جيسون غرينبلات منصبه في البيت الأبيض، من أجل متابعة أعماله الخاصة".

وتابع قائلا "كان جيسون صديقا مخلصا ورائعا أيضا، ومحاميا رائعا".

ومضى بقوله "لن ينسى أحد تفانيه من أجل إسرائيل، والسعي إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين".

وأتم بقوله "سنشتاق إليك، شكرا لك جيسون".

وتعد استقالة غرينبلات مفاجئة، إذ تأتي قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأمريكية عن الشق السياسي لصفقة القرن، الذي سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول استقالة جيسون غرينبلات، قائلا: "أود أن أشكر جيسون غرينبلات لعمله الدؤوب من أجل الأمن والسلام، ولعدم تردده ولو للحظة بقول الحقيقة عن دولة إسرائيل في وجه جميع المسيئين لسمعتها. شكرا لك يا جيسون".

يتبع..

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