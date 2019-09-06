مقتل فلسطيني ثان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة شرقي غزة

القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان لها إن "واستشهد الشاب علي سامي الأشقر في المستشفى الأندونيسي 21 عام".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "الطواقم الطبية تعاملت مع 23 إصابة، منها 15 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ 73 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".

وقد انطلقت مسيرات الجمعة الحادية والسبعين بعد ظهر اليوم الجمعة في عدد من نقاط التماس الحدودية شرقي قطاع غزة. حيث دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة الواسعة في هذه المسيرات تحت عنوان "جمعة لبيك يا أقصى".