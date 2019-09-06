محمد بن زايد يبحث مع البرهان تعزيز العلاقات الإماراتية السودانية

وقالت "وكالة أنباء الإمارات" عبر صفحتها على "تويتر" أن:

"محمد بن زايد يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان.. تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وعدداًمن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أكد منتصف الشهر الماضي دعم بلاده للتطورات في السودان، مشددا على أن أبوظبي ستعمل مع الخرطوم والأصدقاء والحلفاء من أجل استقرار السودان.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر" يوم السبت 17 أغسطس/ آب قبيل التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري في الخرطوم، "الإمارات متشجعة بالتطورات في السودان، وتدعم الانتقال السياسي والدستوري السلمي".