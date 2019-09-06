الاتحاد الأفريقي يتخذ قرارا جديدا بشأن السودان في جلسة طارئة

جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي بحث خلالها التطورات في السودان؛ لرفع تعليق عضويته وعودته إلى البيت الأفريقي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.

وقال مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي على حسابه على تويتر، إن الاتحاد الإفريقي "علق بمفعول فوري مشاركة جمهورية السودان في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي.. تلك هي الوسيلة الوحيدة لإفساح المجال أمام السودان للخروج من الأزمة الحالية".

وأضاف الاتحاد الإفريقي أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.