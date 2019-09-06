أخبار عاجلة

إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان -
ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

باحثة: بيان السعودية فيه رسالة مشفرة للإمارات بإعادة التزامها بوحدة التحالف

Google+ Print

وأضافت جريزي لراديو "سبوتنيك" أن "البيان ربما يكون رسالة مشفرة ليس فقط للمجلس الانتقالي وإنما رسالة أو توضيح لدولة الإمارات التي تعرف مسبقا أن هناك تحالفا ويجب الالتزام به وأي شيء يخرج عن نطاق هذا التحالف أو نطاق الوحدة غير مقبول".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

ولفتت جريزي إلى أن "مستقبل التحالف متذبذب وكان ذلك واضحا منذ البداية فقد كان مكونا من عشرة دول ثم انتهى بدولتين فقط وكان سبب انسحاب هذه الدول كمصر والمغرب وغيرها يعود لأسباب جيوسياسية، فالأهداف التي حددت من البداية لم تكن هي ذاتها التي نفذت في الواقع".

في سياق متصل، أصدرت اليمنية، أمس الخميس، أول رد على بيان ، الذي وصفته مواقع التواصل بـ"الحاسم".

ورحبت الحكومة اليمنية، في بيان نشرته عبر وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ببيان المملكة العربية السعودية الصادر، والذي أكد على تأييدهم للطلب الذي تقدمت به المملكة.

وثمنت الجمهورية اليمنية في بيانها، "موقف المملكة الرافض بشكل تام للتصعيد الأخير في بعض المحافظات الجنوبية، ورفض كافة آثارها وتأكيدها الكامل على ضرورة استعادة كافة مؤسسات ومعسكرات الدولة، وحرصها الكامل على استقرار اليمن باعتبار أن تهديد استقرار اليمن يعتبر تهديدا لأمن واستقرار المملكة".

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أصدرت بيانا "حاسما" بشأن الأحداث الواقعة في عدن، وبعد أيام من مطالبة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بتدخل المملكة عقب ما وصفه بـ"القصف الإماراتي".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانا، قالت فيه إن المملكة تؤكد استمرارها في دعم الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: هناك تنسيق وعمل متكامل بين السعودية والإمارات في ملفات عديدة واليمن أحدها

الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: هناك تنسيق وعمل متكامل بين السعودية والإمارات في ملفات عديدة واليمن أحدها

"تتسبب في خطر"... السعودية تستدعي 26 ألف سيارة "دودج"

"تتسبب في خطر"... السعودية تستدعي 26 ألف سيارة "دودج"

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

اليمن...الجيش يعلن تدمير مخزن أسلحة لـ"أنصار الله" على حدود السعودية

اليمن...الجيش يعلن تدمير مخزن أسلحة لـ"أنصار الله" على حدود السعودية