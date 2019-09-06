أخبار عاجلة

إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان -
ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"غرامة القبلة"... الأوقاف السورية توضح حقيقة هذه الوثيقة

Google+ Print
"غرامة القبلة"... الأوقاف السورية توضح حقيقة هذه الوثيقة "غرامة القبلة"... الأوقاف السورية توضح حقيقة هذه الوثيقة

قالت وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية إن الوثيقة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أسماها البعض وثيقة "غرامة فعل فاضح"، هي وثيقة مزورة ومصدرها "الخونة خارج القطر".

وبينت الوزارة أنه وبعد التدقيق، تبين أن "هذه الوثيقة صادرة عن الخونة خارج القطر وإن النص المكتوب والجهد المبذول في تزويرها وإخراجها يبين مدى و عمق التحريض على وزارة الأوقاف".

وأكد المنشور أنه لا توجد في الوزارة شعبة اسمها " شعبة الأخلاق العامة".

وجاء في المنشور: "يتداول البعض على وسائل التواصل كذبا وزوراً وثيقة أسموها (غرامة فعل فاضح) ويدعون أنها صادرة عن وزارة الأوقاف /شعبة الأخلاق العامة ، وعليه تؤكد الوزارة مايلي : 
- لا يوجد شعبة في وزارة الأوقاف اسمها شعبة الأخلاق العامة.
- الوثيقة مزورة تماما ولا تمت للحقيقة بصلة.
- التزوير والتعامل بالمزور جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والسجن.
- تبين من خلال التدقيق أن هذه الوثيقة صادرة عن الخونة خارج القطر وإن النص المكتوب والجهد المبذول في تزويرها وإخراجها يبين مدى و عمق التحريض على وزارة الأوقاف.
- إن الأيدي التي قامت بتزوير هذه الوثيقة هي ذاتها من قامت سابقا بتزوير نسخ قانون الأوقاف بغية تحريض الناس لإحداث الفتنة.

- إن وزارة الأوقاف تحتفظ بحقها في اتباع السبل القانونية تجاه المواقع والصفحات التي تقوم بنشر هذه الوثيقة.

وكانت صفحات وسائل التواصل السورية تداولت صورة لوثيقة مزورة أسماها البعض "وثيقة فعل فاضح"، فيما أسمتها صفحات أخرى "غرامة القبلة" والتي قالوا أنها تعادل 500 ليرة سورية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان

إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان

بعد استنئاف محادثات التهدئة .... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة

بعد استنئاف محادثات التهدئة .... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة

"تتسبب في خطر"... السعودية تستدعي 26 ألف سيارة "دودج"

"تتسبب في خطر"... السعودية تستدعي 26 ألف سيارة "دودج"

الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي