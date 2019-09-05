أخبار عاجلة

نتنياهو: التأييد لإقامة علاقات مع إسرائيل يتزايد بين الشعوب العربية -
شاهد.. إيفانكا ترامب في ضيافة الرئيس الباراغوائي ماريو عبده بنيتيس -
موجز الأخبار | الرئيس السيسي يستقبل السيد وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمى الإشتراكى اللبنانى -
وليد صلاح الدين: بيراميدز فريق يكاد يكون بدون "غلطات" -
حسن المستكاوي: حمدي النقاز من مفاتيح اللعب الهامة للزمالك -
محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثالثة ليسجل مكاسب أسبوعية -
المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع قانون (رسوم الشواطئ) -
رئيس الوزراء يوجه ببدء برنامج استبدال (التوك توك) بسيارات آمنة ومرخصة.. عمرو أديب: مستغرب موقف الناس -
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع -
ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

البرهان: القوات المسلحة السودانية ستبتعد عن السياسة وستعمل على تعزيز قدراتها العسكرية

Google+ Print
البرهان: القوات المسلحة السودانية ستبتعد عن السياسة وستعمل على تعزيز قدراتها العسكرية البرهان: القوات المسلحة السودانية ستبتعد عن السياسة وستعمل على تعزيز قدراتها العسكرية

وجاءت تصريحات البرهان في خطابه، الذي أعلن فيه عن اعتماد المجلس لأعضاء الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.

وقال البرهان في خطابه بحفل تخريج الدفعة 63 كلية حربية، والدفعة 17 كلية علوم الطيران، والدفعة 19 كلية الدراسات البحرية، في استاد الكلية الحربية السودانية: "القوات المسلحة السودانية ستبتعد عن السياسة، وتعمل على تعزيز قدراتها العسكرية".

وتابع " القوات المسلحة السودانية لطالما وقفت مع شعبها، ونؤكد على تماسك القوات المسلحة، وكافة محاولات إحداث الوقيعة في السودان سيكون مصيرها الفشل".

وأشار البرهان إلى أن الجيش السوداني سينأى بنفسه عن الاستقطاب والعمل السياسي، حفاظا على قوميتها وللتركيز على تطويرها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وأردف "القوات المسلحة جنبت البلاد الفتن في الفترة الماضية، وستمضي بصمود وإجلال، وستبقى على عهدها مع الشعب السوداني. وحيا القوات المسلحة وأفردها، وطالبهم بالبقاء على العهد من أجل صون أمانة الوطن".

واستطرد "نستقبل عهدا جديدا فيه بشرات وآمال عريضة، ستعمل فيه القوات المسلحة على تعزيز قدراتها والمزيد من التميز المهني".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

اللواء مدحت: هناك اتفاق بين الحكومة ومصانع التوك توك بخفض التصنيع إلى أن يصل "زيرو" خلال 3 سنوات

اللواء مدحت: هناك اتفاق بين الحكومة ومصانع التوك توك بخفض التصنيع إلى أن يصل "زيرو" خلال 3 سنوات

هل يقضي قرار الحكومة بإستبدال واحلال "التوك توك" على فوضى الشارع؟ #الجمعة_في_مصر

هل يقضي قرار الحكومة بإستبدال واحلال "التوك توك" على فوضى الشارع؟ #الجمعة_في_مصر