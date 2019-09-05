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تزامنا مع زيارة ابن زايد والجبير... اتفاق عسكري بين قطر وباكستان

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والتقى اللواء سالم بن حمد عقيل النابت، قائد القوات الجوية الأميرية القطرية بالطيار مجاهد أنور خان، رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية، والفريق قمر جاويد، رئيس أركان الجيش الباكستاني، خلال زيارة رسمية إلى إسلام أباد، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" القطرية.

ووجه رئيس أركان القوات الجوية فى باكستان، دعوة إلى قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، لزيارة باكستان.

© AFP 2019 / AAMIR QURESHI

وتتزامن الاتفاقات الباكستانية القطرية، مع زيارة أعلنت عنها الباكستانية بوصول وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إلى إسلام آباد، أمس الأربعاء، لبحث التطورات في إقليم كشمير.

وقالت الحكومة إن زيارة الجبير وابن زايد تستغرق يوما واحدا لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وقائد أركان الجيش الفريق أول قمر باجوا، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي، حول سبل تعزيز العلاقات ما بين البلدان الثلاثة، ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، والمستجدات على الساحة الكشميرية.

كما أشارت إلى أن الزيارة تأتي بهدف تقوية التنسيق والتعاون في المجالات السياسية، فضلا عن بحث تخفيف حدة التوتر والسعى للتهدئة بين الهند والباكستان إلى جانب الاوضاع في افغانستان.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، على حسابه عبر "تويتر": "وزيرا خارجية الإمارات والسعودية سيصلان باكستان لبحث هذا الوضع الخطير حول إقليم كشمير، فيما دعا البرلمان الأوروبي أسوة بالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، إلى إلغاء حظر التجول في ولاية جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند".

​وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة.

SputnikNews

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