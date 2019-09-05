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أمير سعودي: نستطيع تدمير إيران في 8 ساعات 

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أمير سعودي: نستطيع تدمير إيران في 8 ساعات  أمير سعودي: نستطيع تدمير إيران في 8 ساعات 

كتب الأمير السعودي عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود، على "تويتر"، اليوم الخميس " تستطيع تدمير إيران في 8 ساعات، طبعا هذا مقطع من عامان، وقبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة".

وتابع "ما خفي أعظم. لا توجد أي قوة في العالم تستطيع أن تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا والحمدلله".

واستشهد الأمير السعودي بتقرير سابق يتحدث عن القدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية.

ويقول التقرير، الذي بثته "قناة 24"، على لسان محلل تحدث عن ميزان القوة بين السعودية وإيران: "إن إيران لا تملك مقاتلات تستطيع الوصول إلى المملكة العربية السعودية"، مضيفا: "أحدث ما لديهم طائرات "إف 14"، وهذه نسخة كان يستخدمها سلاح الجو الأمريكي منذ عشرات السنين".

ولفتت الأمير السعودي إلى أن إيران تمتلك طائرات قديمة مثل "الفانتوم 4"، مشيرا إلى أنها لا تعمل، وعدد محدود من طائرات "ميغ 29".

SputnikNews

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