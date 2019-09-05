الخارجية الروسية: الدرونات المستخدمة في قصف المنشآت الروسية في سوريا مطورة من الغرب

وأشار سيرومولوتوف، متحدثًا في المؤتمر الدولي الثاني "مكافحة الإمداد غير المشروع بالأسلحة لمكافحة الإرهاب الدولي"، إلى أن وزارة الخارجية تدرس بجدية مشكلة استخدام المركبات الجوية غير المأهولة من قبل الإرهابيين، والتي تستخدم حتى ضد المسؤولين، ولها نطاق عالمي.

وقال نائب وزير الخارجية: "نحن نسجل بانتظام الاستخدام المكثف لهذه التقنية لتنظيم هجمات على القواعد الروسية في سوريا. وفي الوقت نفسه، فإن بنية الطائرات المسيرة ليست حرفية. يشير الخبراء إلى أن ... تجربة الخبراء الغربيين مستخدمة في هذا المجال".

وفي هذا الصدد، أكد نائب وزير الخارجية أن موسكو تعتبر أنه "من الضروري إقامة تعاون في هذا الصدد مع جميع الشركاء على مسار مكافحة الإرهاب، وتطوير تدابير مضادة ذات طابع قانوني وتكنولوجي دولي".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرتين مسيرتين للإرهابيين قد تم تدميرهما بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا، ولم تقع إصابات أو أضرار مادية، في 3 أغسطس/أب.