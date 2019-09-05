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الصفدي: إنهاء التصعيد في عدن يمر عبر مبادرة السعودية

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جي بي سي نيوز:- استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن السيد مارتن غريفيث وبحث معه التطورات في الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة في اليمن عبر حل سياسي يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره.

ووضع غريفيث الصفدي في صورة الجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لانهاء الأزمة. وأكد الصفدي تثمين الأردن لجهود الأمم المتحدة ودعمه ولدور بعثة الأمم المتحدة لليمن التي تستضيف المملكة مقرها.

وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة. وأكد على ضرورة تطبيق اتفاق ستكهولم واتفاقية الحديدة خطوات مهمة نحو الحل السياسي الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق.

واتفق الصفدي وغريفيث على ضرورة حل الخلاف وإنهاء التصعيد في عدن عبر الحوار الذي دعت له المملكة العربية . وأكد الصفدي دعم المملكة لمبادرة المملكة العربية السعودية للحوار التي تستهدف وقف التصعيد في اليمن.

وشدد الصفدي على أهمية التحرك بشكل سريع وفاعل لإنهاء التوتر في عدن عبر الحوار ولحل الأزمة اليمنية بمجملها ذاك أن استمرار الصراع لن يقود إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار.
وأكد إدانة المملكة أي استهداف للمملكة العربية السعودية مشددا على أن أمن السعودية وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء من أمن الأردن وعلى تضامن المملكة مع الأشقاء في كل ما يتخذونه من خطوات لحماية أمنهم.

وشكر غريفيث الأردن على استضافة مقر بعثة الأمم المتحدة لليمن وما تقدمه من دعم وإسناد لها.

 

جي بي سي نيوز

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