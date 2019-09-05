فيسبوك تدعو إلى معيار عالمي جديد لمشاركة البيانات

دعت فيسبوك إلى معيار عالمي جديد لمشاركة البيانات، وذلك بعد أشهر من حصولها على أوامر بشأن إصلاح الطريقة التي تدير بها معلومات المستخدم بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا (Cambridge Analytica).

وقالت شركة التواصل الاجتماعي: إنها تحث المنظمين على وضع قواعد واضحة حول متى يمكن نقل بيانات المستخدم، وكيف ينبغي حماية المعلومات، ومن المسؤول إذا تم إساءة استخدام البيانات.

وأوضحت فيسبوك أن إطار العمل الجديد، الذي يجب أن يكتبه ويفرضه المنظمون، سيعزز التشريعات الحالية لخصوصية البيانات.

وبصرف النظر عن وجود اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي ، والتي أدخلت قواعد خصوصية بيانات معقدة جديدة، فإن الشركة قالت: إن الأسئلة حول أفضل الممارسات ما تزال قائمة.

وتعتبر مسألة قابلية نقل البيانات، أو كيفية نقل المعلومات بين الخدمات، جزءًا لا يتجزأ من فيسبوك، التي تجمع وتخزن مجموعات هائلة من بيانات المستخدم.

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ويمكن لمستخدمي فيسبوك في الوقت الحالي اختيار نقل البيانات من وإلى الخدمات والتطبيقات الأخرى عبر المنصة.

ودعا مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشبكة الاجتماعية، في العام الماضي إلى مزيد من التنظيم لفيسبوك وشركات التكنولوجيا الأخرى، وخاصةً في مجالات الخصوصية ونزاهة الانتخابات ونقل البيانات.

وجاءت تصريحاته وسط رد فعل متزايد بين المسؤولين الحكوميين ضد شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن مخاوف الخصوصية والشفافية، حيث أنفقت الشركة 12.6 مليون دولار على الضغط السياسي خلال العام الماضي.

وتمتلك الشركة تاريخًا في الاستفادة من ميزات قابلية نقل البيانات المتزايدة التي تقدمها الشركات الأخرى، وقال بينيت سيبيرس Bennett Cyphers، وهو مهندس في مؤسسة الحدود الإلكترونية: استفادت فيسبوك في سنواتها الأولى بشكل كبير من جهود جوجل لقابلية النقل.

وأضاف “شجعت فيسبوك المستخدمين على تنزيل قوائم جهات الاتصال من جيميل، ثم تحميلها على فيسبوك، من أجل بناء شبكتها الاجتماعية”.

وتتمتع فيسبوك بسجل ضعيف للغاية فيما يتعلق بقابلية نقل البيانات، وجعلت قابلية نقل البيانات صعبة للغاية في المناطق التي لا تناسبها، وذلك وفقًا لخبراء الحقوق الرقمية.

وقالت فيسبوك: سمعنا في أعقاب مسألة كامبريدج أناليتيكا نداءات للحد من المعلومات التي يمكن أن تتلقاها التطبيقات، إلى جانب مطالبات بتعزيز الرقابة على التطبيقات التي تتلقى هذه المعلومات.

وأوضحت إيرين إيغان Erin Egan، نائبة رئيس فيسبوك وكبيرة مسؤولي الخصوصية بشأن السياسة، أنها تأمل في أن يؤدي معيار جديد إلى حماية الخصوصية ودعم الابتكار وتوفير المزيد من التحكم للناس.

يذكر أن فيسبوك قد أشارت إلى أنها تخطط للتشاور مع واضعي السياسات وأصحاب المصلحة حول العالم في الأشهر المقبلة.