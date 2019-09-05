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سامسونج تطلق جالاكسي فولد في كوريا غدًا

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سامسونج تطلق جالاكسي فولد في كوريا غدًا سامسونج تطلق جالاكسي فولد في كوريا غدًا

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية اليوم الخمس أن أول هواتفها الذكية القابلة للطي – جالاكسي فولد (Galaxy Fold) – سيكون متاحًا في كوريا الجنوبية اعتبارًا من تاريخ السادس من شهر سبتمبر، مع اتصالات الجيل الخامس (5G).

وقال أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم: إن سعر الجهاز يبلغ 2.398 مليون وون (1980 دولارًا).

وكان من المقرر أصلاً أن يصل الهاتف المرتقب بدرجة كبيرة إلى السوق الأمريكية في شهر أبريل، لكن تم تأخير إطلاقه بسبب عيوب ظهرت في الشاشة اكتشفت في العينات المرسلة إلى المراجعين.

وقالت سامسونج: إنها ستقدم نسخًا مدعومة بتقنية الجيل الخامس (5G) و (LTE) من هاتف جالاكسي فولد (Galaxy Fold) في بلدان محددة، بما في ذلك بريطانيا؛ وفرنسا؛ وألمانيا؛ والولايات المتحدة، دون تحديد تواريخ إصدار.

ووعدت الشركة الكورية الجنوبية بدخول عصر جديد من الأجهزة القابلة للطي كجزء من جهودها لعرض الابتكار في سوق الهواتف الذكية المشبع.

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وأعلنت الشركة في شهر يوليو أنها ستكون على استعداد لبيع جالاكسي فولد في شهر سبتمبر بعد إجراء تغييرات بما في ذلك تقوية المفصلات، والتي وجد المراجعون الأوائل أنها تمثل مشكلة.

وستوفر سامسونج برنامجًا لمستخدمي جالاكسي فولد، حيث تغطي الشركة 70 في المئة من تكلفة إصلاح الشاشة لمرة واحدة في السنة، وذلك وفقًا لبيانها.

وقال دي جيه كوه DJ Koh، الرئيس التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات: لقد استجاب المستهلكون بشكل إيجابي للشاشات الأكبر حجمًا، ويوفر عامل الشكل الثوري لجهاز جالاكسي فولد شاشة أكبر دون التضحية بقابلية النقل.

وتقدم سامسونج أيضًا شيئًا جديدًا يطلق عليه خدمة جالاكسي فولد المميزة (Galaxy Fold Premier Service)، والتي تتيح وصولًا مباشرًا إلى خبراء الشركة الذين يمكنهم تقديم إرشادات ودعم مخصصين عبر الهاتف في أي وقت وفي أي يوم، ويتضمن ذلك جلسة اختيارية فردية بشكل شخصي.

وقالت SK Telecom، أكبر شركة اتصالات للهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية من حيث عدد المشتركين: إنها تتوقع أن تزيد مبيعات جالاكسي فولد من عدد مشتركي (5G)، وذلك في ظل تقديمها خصومات وخطط تأمين للهاتف القابل للطي المرتفع السعر.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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