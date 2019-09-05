تويتر توقف مؤقتًا القدرة على التغريد عبر الرسائل القصيرة

أوقفت منصة تويتر مؤقتًا القدرة على إرسال التغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة، وذلك بعد أيام من اختراق حساب الرئيس التنفيذي للشركة والشريك المؤسس لها، جاك دورسي Jack Dorsey، بسبب ثغرة أمنية مرتبطة بهذه الميزة.

وقالت تويتر عبر سلسلة من التغريدات حول القرار: نحن نتخذ هذه الخطوة بسبب الثغرات التي تحتاج معالجة من قبل شركات المحمول لأنها تسمح بهذا النوع من سوء الاستخدام.

وأوضحت المنصة أن هذا التغيير يأتي لحماية حسابات الأشخاص، وأنها بحاجة إلى تحسين نظام المصادقة الثنائية الخاص بها، والذي يعتمد على الرسائل النصية أيضًا، ويمكن أن يتعرض للخطر بالطريقة نفسها.

وكان المتسللون قد أساؤوا استخدام هذه الميزة عبر إرسال سلسلة من التغريدات العنصرية والهجومية لمدة 20 دقيقة تقريبًا من حساب جاك دورسي، الرئيس التنفيذي للشركة،

وسرعان ما أقرت تويتر بأن أحدهم اخترق الحساب وأرسل التغريدات، لكن من الواضح أن التغريدات لم ترسل عن طريق اختراق الحساب الفعلي لجاك، بل عن طريق إقناع أنظمة تويتر بأن مرسل التغريدات لديه هاتف جاك وكان يرسل التغريدات إلى حسابه.

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ومن المحتمل ألا يكون المتسلل الذي سرق رقم الهاتف بحاجة إلى كلمة مرور حساب جاك دورسي، أو حتى تسجيل الدخول إلى حسابه.

وقالت تويتر في بيان: تم اختراق رقم الهاتف المرتبط بالحساب بسبب خطأ أمني من قبل مزود المحمول، مضيفة أن هذا الأمر سمح لشخص غير مصرح له بإنشاء وإرسال تغريدات عبر رسالة نصية من رقم الهاتف، وقد حلت هذه المشكلة الآن”.

وكانت القدرة على إرسال التغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة مهمة لتويتر في الأيام الأولى للخدمة، لكنها أصبحت ميزة قديمة في هذه المرحلة، وذلك بالنظر إلى أن معظم الناس يعتمدون على تطبيق الهاتف الذكي.

وبالرغم من ذلك، ما زالت الميزة موجودة، وتتيح للمستخدمين إرسال الرسائل إلى رقم محدد من أجل نشر التغريدات على الحساب.

وقالت تويتر: إنها ستعيد في القريب العاجل تنشيط الميزة في الأسواق التي تعتمد على الرسائل القصيرة للاتصالات الموثوق بها، وستعمل على إستراتيجية طويلة الأجل خاصة بالميزة، لكنها لم توضح ماهيتها.