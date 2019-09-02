"أنصار الله" تعلن قصف قوات الجيش اليمني في حجة

القاهرة - سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر حساب مركزها الإعلامي في "تويتر"، إنها شنت قصفا بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال1 "3 كيلو مترات"، وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للجيش اليمني في مديرية حيران شمال غربي حجة.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا بالمدفعية تجمعات للجيش غرب مديرية حيران، وفي صحراء مديرية ميدي، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني جراء القصف الصاروخي والمدفعي.

ونصبت وحدة الهندسة التابعة لـ "أنصار الله" كمينا لتجمع عسكري شمال جبل النار في مديرية حرض.

كما استهدفت بكمين آخر آلية عسكرية في صحراء مديرية ميدي شمال غربي محافظة حجة، ووفقا للمركز الإعلامي للجماعة، أسفر الكمينان عن مقتل وإصابة مجموعة من العسكريين وإعطاب الآلية.