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"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سودانيين في جيزان

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"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سودانيين في جيزان "أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سودانيين في جيزان

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة إن "مقاتلي الجماعة قنصوا 3 جنود سودانيين ضمن قوات التحالف العربي بقيادة وجنديين يمنيين خلال عمليات شرق جبل الدود في جيزان".

يأتي ذلك، عقب ساعات من إعلان "أنصار الله" قنص جندي سعودي شمال الخوبة، و3 يمنيين شرق جحفان في جيزان جنوب غربي السعودية.

وفي ذات القطاع، أحبطت "أنصار الله" زحفاً لقوات يمنية قبالة قطاع الداير، وألحقت خسائر في صفوف المهاجمين، حسب المصادر ذاتها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

SputnikNews

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