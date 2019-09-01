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مرشح تونسي يعد بالمناصفة بين الرجل والمرأة ويبدأ بمؤسسة الرئاسة

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وقال مرزوق، في حوار مع "سبوتنيك" ينشر لاحقا، إن برنامجه الانتخابي تضمن عملية تميكن المرأة من خلال تحقيق أكبر نسبة تناصف في مجال المسؤوليات، سواء الحكومية أو مؤسسات اقتصادية.

© Photo / MARIAM GHADIRA

وتعهد مرزوق بأن يحقق التناصف في مؤسسة الرئاسة في كل التعيينات التي يقوم بها، وأنه سيعمل على تحقيق التناصف على المستوى الدبلوماسي، خاصة أن المرأة التونسية تفوقت في عديد من المجالات على الرجل، بحسب قوله.

وشدد على ضرورة العمل على مجلة الحريات الفردية، وكذلك تطبيق الحقوق الممنوحة في الدستور.

كما أشار إلى أن هناك فجوة بين الحقوق الموجودة في الدستور وبعض القوانين والممارسة، مشددا على ضرورة العمل على الجانب الاقتصادي.

وأوضح المرشح الرئاسي أن الدبلوماسية الاقتصادية هي الأنسب للمرحلة المقبلة، مع التزام تونس بالحياد الإيجابي الفاعلي في المشهد العربي والدولي.

وكانت الهيئة أعلنت، أمس السبت، قبول 26 مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي.

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