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صحفي إسرائيلي يحدث انقساما بين السعوديين بسبب تهنئته لمحمد بن سلمان بعيد ميلاده

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صحفي إسرائيلي يحدث انقساما بين السعوديين بسبب تهنئته لمحمد بن سلمان بعيد ميلاده صحفي إسرائيلي يحدث انقساما بين السعوديين بسبب تهنئته لمحمد بن سلمان بعيد ميلاده

ونشر الصحفي شمعون آران، تغريدة قال فيها: "عيد ميلاد سعيد لولي العهد السعودي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ34".

وأثارت التغريدة انقساما بين المغردين السعوديين، إذ رحب بعضهم بتهنئته ورفضها آخرون.

وقال أحد المغردين: "شكرا لتهنئتكم"، وعلق آخر على التغريدة قائلا: "تشكر سيد آران على مشاعرك الطيبة".

​وعلى النقيض، رفض بعض المغردين تهنئة الصحفي الإسرائيلي، إذ قال أحدهم: "ونحن لا نتشرف بتهنئتكم زائفة وتبقى القدس عاصمة أبدية لفلسطين"، في حين قال آخر: "لا نتشرف بتهنئة صهاينة. شي مؤسف إنه يوجد بيننا من يتشرف بمحتلين مجرمين".

و​أطلق مواطنون سعوديون، أمس السبت، هاشتاغ "عيد ميلاد محمد بن سلمان" على موقع "تويتر"، لتقديم التهاني لولي العهد الشاب الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ34.

وعبر المغردون عن امتنانهم لولي العهد، الذي "أضاف تغييرا كبيرا لتاريخ المملكة العربية "، فيما وصفه آخرون بـ"قائد التغيير".

وولد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس/أب 1985 بمدينة الرياض السعودية، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، ووالدته الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.

SputnikNews

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