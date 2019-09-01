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إطلاق نار في السعودية... والشرطة تتعرض للرصاص عند مباشرة الحادث

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© AP Photo / Hassan Ammar

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، على لسان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأن "دوريات الأمن باشرت مساء الخميس الماضي بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار من سلاح رشاش من داخل منزله بمنطقة بحي بيضاء الطوير غرب مدينة سكاكا".

وأضاف: "عند وصول رجال الأمن للموقع وشروعهم في استطلاع الوضع تعرضوا لإطلاق نار من المتهم عند خروجه في محاولة للفرار منهم، ما اقتضى الرد بالمثل والسيطرة عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته، كما تم ضبط 22 ظرفا فارغا في الموقع وسلاحين أبيضين"، مؤكدا أن المتهم تعرض لإصابة بقدمه وتم نقله إلى المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وختم المتحدث العسكري بالقول إن "شرطة منطقة الجوف إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل".

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