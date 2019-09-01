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الولايات المتحدة تقصف مناطق خفض التصعيد في إدلب بدون إخطار تركيا أو روسيا

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الولايات المتحدة تقصف مناطق خفض التصعيد في إدلب بدون إخطار تركيا أو روسيا الولايات المتحدة تقصف مناطق خفض التصعيد في إدلب بدون إخطار تركيا أو روسيا

وأوضح مركز المصالحة، من الساعة 06.00 يوم 31 أغسطس/أب، بمبادرة من الاتحاد الروسي والجمهورية التركية، أعلن الجيش السوري من جانب واحد وقف إطلاق النار في كامل منطقة خفض التصعيد بإدلب، وتم إخطار جميع أطراف النزاع بهذا.

وأضاف المركز أنه خلال اليوم الماضي، قامت القوات الحكومية بالوفاء بالتزاماتها، وتم إيقاف طلعات الطيران العسكري للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية بالكامل.

وقال البيان: "في الوقت نفسه، في الساعة الثالثة من مساء يوم 31 أغسطس، شنت الولايات المتحدة غارة جوية على المنطقة الواقعة بين مستوطنتي معرة مصرين وكفر هيا في محافظة إدلب".

وأشار المركز إلى أنه وفقًا لبيان الجانب الأمريكي، تم تدمير "نقطة سيطرة لتنظيم القاعدة (منظمة إرهابية محظورة في ) في سوريا" وكانت تهدد سلامة المواطنين الأمريكيين.

وتابع المركز: "ضربت الولايات المتحدة منطقة تخفيض التصعيد بإدلب دون إخطار الجانب الروسي أو التركي عن الإجراءات المخطط لها" ، وانتهكت جميع الاتفاقات السابقة".

SputnikNews

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