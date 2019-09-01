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السراج يتفقد مطار معيتيقة عقب تعرضه لقصف ويطمئن على سلامة الحجاج والمسافرين

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السراج يتفقد مطار معيتيقة عقب تعرضه لقصف ويطمئن على سلامة الحجاج والمسافرين السراج يتفقد مطار معيتيقة عقب تعرضه لقصف ويطمئن على سلامة الحجاج والمسافرين

طرابلس - سبوتنيك. وبحسب المكتب الإعلامي وصل رئيس المجلس إلى موقع القصف، للاطمئنان على سلامة المدنيين الذين كانوا بالمطار في أثناء القصف وبينهم حجاج تزامن وصولهم للمطار مع وقوع القصف.

 وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج اطلع على حجم الأضرار التي خلفها القصف، ورافقه وكيل وزارة المواصلات المهندس هشام بوشكيوات، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وتعاني ليبيا منذ توقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية، في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق الذي يسيطر عليه الجيش بدعم من البرلمان المنعقد في طبرق، وغرب تسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني.

وتتواصل منذ نيسان/أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وبين قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، حيث قُتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

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