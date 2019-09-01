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"القادم المرعب"... الحوثي يعلق على بيان حسن نصر الله بشأن الرد على "الهجمات الإسرائيلية" في بيروت 

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"القادم المرعب"... الحوثي يعلق على بيان حسن نصر الله بشأن الرد على "الهجمات الإسرائيلية" في بيروت  "القادم المرعب"... الحوثي يعلق على بيان حسن نصر الله بشأن الرد على "الهجمات الإسرائيلية" في بيروت 

وقال الحوثي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "ترقب من القادم المرعب يقال هكذا هم الأن على إجر (رجل) ونص"، مشيرا: "إن الكيان يخطط ليجني الرعب".

وأضاف الحوثي: "حزب الله أكد اليوم على لسان الأمين العام السيد حسن نصرالله إن الأوامر صدرت للرد على الكيان وبات الرد مرتبط بالميدان". 

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال أمس السبت في كلمة له، إن "رد المقاومة على الاعتداء الإسرائيلي أمر محسوم وسيكون من لبنان وليس شرطاً من مزارع شبعا".

وأكد نصر الله أن "الموضوع ليس رد اعتبار بل تثبيت قواعد اشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد والاسرائيلي يجب أن يدفع ثمن اعتدائه وكل التهديد والتهويل لن يمنع حصول رد من المقاومة". 

وتابع الأمين العام لحزب الله "الرد الأول على الاعتداء الإسرائيلي يجب أن يكون إعمال حقنا في إسقاط المسيرات الإسرائيلية

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

SputnikNews

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