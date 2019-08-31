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حكومة كردستان تنفي وجود معسكر إسرائيلي في أربيل

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حكومة كردستان تنفي وجود معسكر إسرائيلي في أربيل حكومة كردستان تنفي وجود معسكر إسرائيلي في أربيل

قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان في شمال العراق جوتيار عادل، في بيان: "تداولت بعض وسائل الإعلام العراقية تصريحا لا صحة له يدّعي وجود معسكر إسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في أربيل".

وأضاف أن"حكومة إقليم كردستان تنفي هذه الإدعاءات الملفقة، والتي لا أساس لها من الصحة، والهدف من ترويج افتراءات كهذه هو للدعاية السياسية، ولتحقيق مكاسب شخصية لمطلقيها لا أكثر"، وفق وكالة الأناضول.

كان الأمين العام لـ"حركة النجباء" المنضوية ضمن "الحشد الشعبي" أكرم الكعبي قال، في تصريح صحفي الخميس، إن "الإسرائيليين يدخلون بجوزات سفر أمريكية مزورة إلى البلاد، ونحن نعرف أماكن توجد الإسرائيليين في السفارة الأمريكية في بغداد، وقاعدة عين الأسد (ثاني أكبر القواعد أكبر القواعد الجوية بالعراق وتقع في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار غربي البلاد)"، مدعيا "نشاط امرأة إسرائيلية برتبة جنرال تدخل العراق، وتمتلك معسكرا في أربيل".

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