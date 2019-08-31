في حين أن معظم خبراء علم النفس لا ينصحون الناس بقضاء المزيد من الوقت في استخدام هواتفهم الذكية، إلا أن هناك تطبيقات يمكن أن تساعدك على استغلال الوقت الذي تقضيه في استخدام هاتفك الذكي للقيام بأمور مفيدة.

تضم متاجر التطبيقات الكثير من تطبيقات الصحة النفسية التي يقدمها خبراء في هذا المجال للأشخاص الذين يتطلعون إلى تحسين حياتهم. صُمم بعضها لمساعدة أولئك الذين يعانون من مشاكل مثل الاكتئاب والقلق، أو اضطراب ما بعد الصدمة، في حين أن البعض الآخر يعتمد على علم النفس الإيجابي ويهدف إلى زيادة التركيز والسعادة والهدوء من خلال التأمل وصفاء الذهن.

إذا كنت تعاني من مشكلة نفسية، فمن المهم أن تطلب أولاً المساعدة من طبيب، حيث لا يُقصد بهذه التطبيقات أن تكون بديلاً للرعاية المباشرة. ولكن يمكن أن تكون مكملاً رائعًا للعلاج، أو استراتيجية فائقة الراحة لشخص يتطلع إلى بدء عادات جديدة وصحية، حيث تتيح لك العثور على شيء يستحق الدمج في روتينك اليومي، وبالتالي الاستمتاع بحياة أفضل.

فيما يلي 4 تطبيقات مجانية تساعدك على تعزيز روحك المعنوية:

1- تطبيق No Zero Days:

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يهدف تطبيق No Zero Days إلى مساعدتك على العيش بشكل أكثر سعادة وصحة من خلال تشجيع التطوير الذاتي، ومساعدة الآخرين، حيث تكمن فكرة التطبيق في قدرتك على أن تحدث فرقًا من خلال القيام بخطوة واحدة صغيرة كل يوم، بغض النظر عن تشابه معظم الأيام.

يساعدك التطبيق في تقسيم المهام اليومية التي قد تُحدث فرقًا في يومك إلى 4 فئات: الإنشاء، والمساعدة، والتعلم، والصحة. كل يوم؛ عندما تفعل شيء ضمن أي من هذه الفئات الأربع، اضغط لفترة على الفئة لكتابة ملاحظة حول ما قمت به، – إذا ساعدت شخص ما، أو تعلمت شيئًا جديدًا، أو حتى مارست 5 دقائق من التمارين الرياضية – كما يقدم لك مخططًا أسبوعًا للإطلاع ما حققته، ويمكنك إدارة الفئات، والبيانات الخاصة بك من خلال إعدادات التطبيق،

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على آب ستور.

2- تطبيق Nao:

يعتبر تطبيق Nao منصة اجتماعية تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على مواجهة التحديات اليومية، والشعور بالوحدة، والقلق، وبعض الاضطرابات المرتبطة بالتوتر.

يتيح لك التطبيق تسجيل مشاعرك من خلال ملاحظات صوتية تصل مدتها إلى 30 ثانية، ويمكنك أن تجعل الملاحظة عامة أو خاصة، وإذا قمت بنشرها فإنه يمكن لمستخدمي Nao الآخرين الاستماع إلى ما قلته والتعليق عليه، مما يوفر لك الدعم الذي تحتاجه. كما يمكنك أيضًا التفاعل مع المستخدمين الآخرين وتقديم بعض المساعدة.

كما يقدم لك التطبيق روبوت دردشة تفاعلي Chatbot يعتمد في عمله على الذكاء الاصطناعي، ويمكنك استخدامه عندما تحتاج للتحدث حول ما تشعر به.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على آب ستور.

3- تطبيق Smiling Mind:

يعتبر تطبيق Smiling Mind من أهم تطبيقات التأمل، حيث طوره خبراء في علم النفس وأساليب التربية للمساعدة في تحقيق التوازن في حياتك. حيث يقدم التطبيق برامج لجميع الأعمار لمساعدة الناس في التعامل مع ضغوط الحياة اليومية، وتحدياتها.

يهدف التطبيق إلى جعل الاسترخاء أو التأمل في متناول الجميع، أينما كانوا – حيث يمكنك استخدامه في المنزل، أو في المدرسة، أو حتى في العمل -، فكل ما تحتاجه هو 10 دقائق فقط في اليوم.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على آب ستور.

4- تطبيق INSCAPE :

يتيح لك تطبيق INSCAPE التركيز على الجوانب الشخصية التي تتطلع الى تحسينها، اعتمادًا على ما إذا كنت ترغب في التخلص من التوتر، أو النوم بشكل أفضل، أو زيادة ثقتك بنفسك، أو أن تكون أكثر فاعلية في العمل، فإن التطبيق سيقدم لك توصيات محتوى مخصصة بناءً على أهدافك ووقت اليوم وتجربتك.

يتضمن التطبيق جلسات موجهة لكل المستويات، وتتراوح مدتها من 5 دقائق إلى 85 دقيقة. تشمل الجلسات تمارين التنفس، التصورات الإيجابية الموجهة، التأملات، وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام آي أو إس على آب ستور، ولكنه سيتوافر قريبًا لمستخدمي نظام أندرويد.