هيئة الانتخابات في تونس: أمر المرشحين الملاحقين قضائيا محسوم ما لم يصدر في شأنهم حكم بات

وأضاف بافون بأن القضاء إذا ما سمح لهما بإلقاء كلمة لناخبيهم خلال فترة الحملة التي تنطلق الاثنين المقبل فإن الهيئة لا ترى مانعا في ذلك في إطار حرصها على تكافئ الفرص بين جميع المرشحين. وفيما يتعلق بالحبر الانتخابي أشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أن الدفعة الأولى من الحبر وصلت لتونس يوم 20 آب/أغسطس الجاري ومن المنتظر أن تصل الدفعة المتبقية اليوم أو غدا. وأشار بافون إلى أن الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع اجرائها في 15 من سبتمبر المقبل فرضت بعض الصعوبات اللوجيستية،مبينا بأنه تم تجاوزها.

وأنهت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أمس الجمعة، البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأصدرت أحد عشر حكما (11) باتا و نهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.

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