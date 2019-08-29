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بالفيديو... وفاة سبعة أشخاص في فيضانات بجنوب المغرب

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بالفيديو... وفاة سبعة أشخاص في فيضانات بجنوب المغرب بالفيديو... وفاة سبعة أشخاص في فيضانات بجنوب المغرب

وأضافت أن "التساقطات المطرية القوية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص (في قرية) دوار تيزرت قرب مدينة تارودانت"، وفقا لرويترز.

وذكرت أنها تبحث بمعاونة السكان المحليين عن ناجين محتملين، وأنها "ستطلع الرأي العام الوطني بآخر المستجدات".

ونقل موقع "هسبريس" المغربي أنه تم العثور على شخص مسن مصاب بجروح متفاوتة الخطورة، على أثر الفيضانات التي عرفتها دائرة إيغرن.

وأضاف الموقع، أن تم نقل المصاب إلى مستشفى بلدية إيغرن، من أجل تلقي الإسعافات، في الوقت الذي يستمر البحث عن شخص واحد يعتبر في عداد المفقودين.

وكشف "هسبريس"، عن أن الأشخاص السبعة الذين لقوا مصرعهم هم 6 مسنين وشاب يبلغ من العمر 17 سنة، حين كانوا يتابعون ممباراة كرة القدم بين فريق ينتمي إلى الدوار، وفريق دوار مجاور في إطار دوري محلي يهم دواوير الجماعة.

وكانت مقاطع مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مجموعة من الأشخاص يتابعون مباراة لكرة القدم قبل أن يجرف نهر فائض الملعب وسط صراخ الأهالي.

وتشهد جبال الأطلس المتوسط، حيث توجد القرية، فيضانات من حين لآخر كما تعرف بطبيعتها القاسية وتضاريسها الوعرة، لكن قلما تحدث فيضانات في فصل الصيف.

SputnikNews

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