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بالفيديو: اردني يتحدث عن اختطافه في سوريا من اسبوعين

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بالفيديو: اردني يتحدث عن اختطافه في سوريا من اسبوعين بالفيديو: اردني يتحدث عن اختطافه في سوريا من اسبوعين

جي بي سي نيوز:- استطاع فصيل محلي عامل في محافظة السويداء جنوبي سوريا امس السبت من إطلاق سراح شاب أردني الجنسية كان محتجزا لدى عصابة خطف منذ نحو أسبوعين.

ونشر فصيل "شهبا الكرامة" العامل في مدينة شهبا (18 كم شمال مدينة السويداء) مقطعا مصورا للشاب عمر محمد عايد الزعبي الذي يحمل الجنسية الأردنية، بعد إطلاق سراحه، عقب خطفه يوم 12 آب الجاري.

وقال "الزعبي" في المقطع المصور إنه تعرض للخطف من قبل عصابة مجهولة قبل نحو 12 يوما خلال وجوده قرب ما يعرف بـ "دوار الباسل" في مدينة السويداء، مضيفا أن "شباب مدينة شهبا" تمكنوا من إطلاق سراحه دون مقابل.

وطالب ناشطون وأهال فصيل "شهبا الكرامة" بكشف تفاصيل العملية التي أدت إلى إطلاق سراح الشاب الأردني، إضافة للكشف عن أسماء المتورطين بخطفه.

واختطف "الزعبي" على يد مجهولين في ثاني أيام عيد الأضحى خلال زيارته لمحافظة السويداء الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واتصلوا بذويه مطالبين بفدية مالية لإطلاق سراحه.

وسبق أن تعرض شبان أردنيون للخطف في محافظات درعا والسويداء ودمشق خلال قدومهم إليها بهدف الزيارة أو العمل بالتجارة، حيث تبين لاحقا أن بعضهم معتقلون لدى قوات النظام السوري.

وشهدت محافظة السويداء المئات من حالات الخطف والاختفاء القسري لمدنيين وخاصة في الأشهر الأخيرة، وسط حالة من التوتر وغياب الأمن وانتشار عصابات السرقة والخطف في ظل عدم اتخاذ أي إجراءات من قبل النظام بالرغم من تداول أسماء المتهمين بتلك العمليات.

جي بي سي نيوز

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