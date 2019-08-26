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حمادة صدقي : لو عرض عليّ تدريب الزمالك سأوافق فورا.. أنا مدرب محترف
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:18 صباحاً
فتحي مبروك: أؤيد قرار رحيل "لاسارتي" عن الأهلي
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:03 صباحاً
فتحي مبروك يوجه كلمة في حق النادي الأهلي وجمهوره
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:49 صباحاً
فتحي مبروك: أعشق لعب كرة التنس بجانب كرة القدم
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:49 صباحاً
تواصل فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - تعليق رئيس مجموعة "التحليق الأول" للطيران
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:42 صباحاً
لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم"
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:35 صباحاً
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:35 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
مكالمة خالد شقير الكاتب والمحلل السياسي حول زيارة الرئيس السيسي فرنسا وقمة السبع "اخر النهار"
مصر
Al Nahar TV
الاثنين 26 أغسطس 2019 09:12 مساءً
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