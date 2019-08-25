ضجة بسبب الحالة الصحية لأمير الكويت... والبعض يطلق مجموعة من التحذيرات

وفي غضون ساعات قليلة تصدر هاشتاغ "صباح الأحمد الصباح" و"صباح الأحمد خطاك السوء"، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الخليج على موقع "تويتر".

ونشر عدد كبير من الإعلاميين والمشاهير الكويتيين والخليجيين تعليقات حول الحالة الصحية لأمير الكويت.

​وأطلق بعض مستخدمي مواقع التواصل مجموعة من التحذيرات، من بعض التقارير الإعلامية التي وصفوها ببث الإشاعات المغرضة حول صحة أمير الكويت.

ووصفوا تلك الحسابات بأنها تحاول زعزعة أمن واستقرار الكويت، وطالبوا بوضع مروجي تلك الإشاعات المغرضة تحت طائلة المحاسبة القانونية.

وكان أبرز المعلقين الإعلامي طلال الكشتي، الذي قال: "اللهم اشفي والدنا وأميرنا سمو الشيخ صباح الأحمد، وانثر العافية في جسده واسقه لذة الصحة، واجعله سالم معاف لا ضرر فيه ربي اشفه شفاء، لا يغادر سقما اللهم آمين".

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​كما قال الفنان الكويتي الشهير عبد الله الرويشد: "اللهم أحفظ سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأمده بالصحة والعافية وأطل في عمره".

وحذَر المحامي الكويتي هاني حسين من نقل أي شخص لأي خبر غير صحيح يخص أمير البلاد، لأن هذا يضعه تحت طائلة المحاسبة القانونية، وقال: "للعلم أي نقل أو نشر أو إعادة نشر لأي خبر يخص صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه غير صحيح.. جريمة يعاقب عليها قانون أمن الدولة الله يطول بعمر سموه ويحفظه.. قائدنا ووالدنا وأسير قلوبنا الله ينتقم من كل شخص مجنون معتوه أراد بهذه الدولة الفتنه والدمار".

​كما قال محافظ مقاطعة الفروانية، الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح: "بعض مستخدمي حسابات التواصل الاجتماعي، يسيئون استخدامه من أهل الشر، لنشر الفتن والإشاعات بين الناس، ولكنهم وأن كثر عددهم فهم قلة والحمد لله".

وتابع "أصحاب العقول النيرة الطيبين كثر، ونسأل الله أن يحفظ وطننا وأميرنا وولي عهدنا وقيادتنا وشعبنا من كل مكروه".

​وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد تعافى من "العارض الصحي" الذي تعرض له.

وقال الوزير الكويتي، إنه تم إجراء "الفحوصات الطبية المعتادة" للشيخ صباح وتكللت نتائجها بـ"التوفيق والنجاح"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، دون كشف مزيد من التفاصيل عن طبيعة العارض الصحي.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار قوله، إن "الشيخ صباح الذي يبلغ عمره 90 عاما أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة". ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى.

يذكر أن الشيخ صباح أصبح أميرا للكويت عام 2006.