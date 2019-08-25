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قُل وداعاً للفيديوهات الضبابية مع HONOR 20 PRO

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قُل وداعاً للفيديوهات الضبابية مع HONOR 20 PRO قُل وداعاً للفيديوهات الضبابية مع HONOR 20 PRO

HONOR 20 PRO يقدم حل لمشكلة الاهتزاز أثناء التصوير عبر ميزة المثبت البصري المزدوج  Dual OIS

 

أعلنت HONOR، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، مؤخراً عن إطلاق HONOR 20 PRO الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط. وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي تقدم فيها HONOR جهازاً رائداً مزوداً بنظام كاميرا Sony IMX586 الرباعي المدعم بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل وفتحة الكاميرا الأوسع في المجال بحجم f/1.4.

ويمتاز هاتف HONOR 20 PRO بمثبت الصورة البصري المزدوج (OIS Dual) ومثبت الصورة الالكترونية (EIS)، حيث تعمل هذه الميزة عن طريق تحريك عناصر في العدسات للتصدي للاهتزاز غير المستقر في الكاميرا الذي تسببه اليد، وبالتالي تقليل التأثير الضبابي، مما يُحسّن جودة مقاطع الفيديو وسلاستها، ويضمن عدم فقدان أي تفاصيل من المحتوى الملتقط.

ويمتلك مثبت الصورة البصري المزدوج OIS Dual فوائد عديدة فيما يتعلق بتسجيل الفيديو، حيث يضبط العدسة باستمرار لتثبيت حركة الكاميرا وتوفير لقطات أقل ضبابية حتى في الإضاءة المنخفضة، وينتج عن ذلك لقطات ثابتة، توفر على المستخدم محاولة إصلاح اللقطات الضبابية عن طريق التطبيقات، والتي تعدّ مهمة صعبة التحقيق في معظم الأحيان.

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