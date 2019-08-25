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بعد اعترافه بالهجوم على سوريا.. انتقادات إسرائيلية حادة لنتنياهو 

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ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، انتقد خلفه نتنياهو، بعدما قام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف في العاصمة السورية، دمشق، فجر اليوم.

© REUTERS / POOL

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان باراك:

 إن هذه الأحاديث مبنية على المصالح السياسية ولا علاقة لها بالردع.

وجاء تصريح إيهود باراك في إشارة إلى دخول إسرائيل المعترك السياسي للانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في 17 سبتمبر/أيلول المقبل.

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، مؤكدة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.

وسبق أن اعترف نتنياهو، يوم الخميس الماضي، بأن إسرائيل تعمل في العراق وسوريا لإحباط النوايا الإيرانية، وذلك في مقابلة للقناة التاسعة الإسرائيلية، في نسختها الناطقة باللغة الروسية، مدعيا أن إيران تقيم قواعد ضد إسرائيل في العراق واليمن وسوريا ولبنان، وبأن بلاده تعمل ضد إيران في العراق وفي أماكن عديدة أخرى بما فيها الأراضي السورية.

وفي رده على سؤال حول عمل الموساد والأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية في المنطقة بوجه عام، خاصة في العراق، قال نتنياهو:

لن نسمح... أنا لن أسمح بأن تشعر إيران بالأمن في أي مكان... إيران دولة في المنطقة وهذه دولة تتبنى فكرة تدمير إسرائيل، وهي تحاول إنشاء قواعد عسكرية في كل مكان، وهدفها العمل ضدنا، وهذه القواعد في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفي إيران نفسها.

وأجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي على سؤال المحاور باللغة الروسية، حول مدى إمكانية القيام بهذا العمل حتى في العراق؟

قال نتنياهو:

نعمل في العراق، سواء لزم الأمر أو لم يلزم، ونحن نعمل على جبهات عديدة، ضد أي دولة تريد تدميرنا.

SputnikNews

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