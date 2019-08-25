أخبار عاجلة

لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم" -
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة -
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : الدور الحلو بـ يفرض نفسه .. و يتحدث عن الجيل الجديد من الشباب -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسن يحكي عن أصعب مشاهد في مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : اجواء تصوير مسلسل "حكايتي" من أسباب نجاحه -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : نوع الوجع اللي موجود في شخصية "علي " موجودة في شباب كتير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مسؤول يمني لـ"سبوتنيك": الإمارات لا تزال تدعم انقلاب "الجنوبي" حتى الآن

Google+ Print
مسؤول يمني لـ"سبوتنيك": الإمارات لا تزال تدعم انقلاب "الجنوبي" حتى الآن مسؤول يمني لـ"سبوتنيك": الإمارات لا تزال تدعم انقلاب "الجنوبي" حتى الآن

وقال الرحبي في تصريحات لوكالة سبوتنيك: "دعم الإمارات واضح للعلن، هي التي تدعم الانقلابيين ماليا وعسكريا وقامت بتدريبهم عسكريا وتسليحهم وتدفع لهم الرواتب، وبيان الدفاع بالأمس تحدث بأن لدى الوزارة كل الإثباتات والشواهد بأن الإمارات تدعم ولا تزال تدعم الانقلاب حتى هذه اللحظة".

وأضاف الرحبي "الإمارات تتحمل كامل المسؤولية عن نتائج الانقلاب في عدن وأبين ومحاولة الانقلاب في شبوة أمام الشعب اليمني والمحافل الدولية"، لافتا إلى أن "الوضع السياسي متأزم جدا، هناك بيانات ليس فقط من وقبلها المندوب الدائم للجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة، ووزارة الدفاع، ورئاسة الأركان، والبرلمان ومجلس الشورى، كل هذه المؤسسات تتهم الإمارات بصراحة ووضوح بالوقوف خلف الانقلاب دعما".

وتابع الرحبي "كل الخيارات مفتوحة أمام فخامة الرئيس للرد على دعم الإمارات للانقلابيين، فالمطالب الشعبية تحولت الآن لمواقف حكومية ورسمية بطرد الإمارات من التحالف واليمن".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
اليوم - الحكومة تبحث الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

اليوم - الحكومة تبحث الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الرياض تجدد دعوتها لاستضافة اجتماع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

الرياض تجدد دعوتها لاستضافة اجتماع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

محلل سياسي عراقي: الحكومة سمحت لكل المعسكرات باستهداف أي طائرة مجهولة

محلل سياسي عراقي: الحكومة سمحت لكل المعسكرات باستهداف أي طائرة مجهولة

7 دقائق بين اللاذقية وحماة... الحكومة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي

7 دقائق بين اللاذقية وحماة... الحكومة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي