تعقيبا على قصف أهداف في سوريا.. نتنياهو: أكرر ليس لإيران أي حصانة

جي بي سي نيوز :- عقب رئيس الوزراء الإسرائييل بنيامين نتنياهو، على قصف أهداف في سوريا ، مساء السبت.

وقال نتنياهو عبر "توتير": "بجهد عملياتي كبير، أحبطنا هجومًا على إسرائيل من قبل قوة القدس الإ يرانية والميليشيات، أكرر: إيران ليس لأحد حصانة في أي مكان، قواتنا تعمل في كل اتجاه ضد العدوان الإيراني".

وأضاف: أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو، سنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية على أمن إسرائيل.

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي قائلا: "قامت القوات الجوية بقصف مكثف لخلية إيرانية قرب دمشق كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد "اسرائيل".

وأضاف: "احبطنا قبل قليل هجوما على إسرائيل، بالطائرات المسيرة، كان ينوي تنفيذها الحرس الثوري الإيراني",وفق وكالات .

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، مساء يوم السبت، بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، وذكرت أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية.