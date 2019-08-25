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تعقيبا على قصف أهداف في سوريا.. نتنياهو: أكرر ليس لإيران أي حصانة

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تعقيبا على قصف أهداف في سوريا.. نتنياهو: أكرر ليس لإيران أي حصانة تعقيبا على قصف أهداف في سوريا.. نتنياهو: أكرر ليس لإيران أي حصانة

جي بي سي نيوز :- عقب رئيس الوزراء الإسرائييل بنيامين نتنياهو، على قصف أهداف في سوريا ، مساء السبت.
وقال نتنياهو عبر "توتير": "بجهد عملياتي كبير، أحبطنا هجومًا على إسرائيل من قبل قوة القدس الإ يرانية والميليشيات، أكرر: إيران ليس لأحد حصانة في أي مكان، قواتنا تعمل في كل اتجاه ضد العدوان الإيراني".
وأضاف: أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو، سنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية على أمن إسرائيل.

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي قائلا: "قامت القوات الجوية بقصف مكثف لخلية إيرانية قرب دمشق كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد "اسرائيل".

وأضاف: "احبطنا قبل قليل هجوما على إسرائيل، بالطائرات المسيرة، كان ينوي تنفيذها الحرس الثوري الإيراني",وفق وكالات .

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، مساء يوم السبت، بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، وذكرت أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية.

جي بي سي نيوز

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