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صحيفة: السيسي يجري زيارة ذات أهمية خاصة للكويت ويناقش ملفات "ملتهبة"

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وقالت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية: "هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة لاعتبارات عدة؛ أهمها العلاقات التاريخية بين البلدين ووزن الإقليمي والدولي، فضلا عن التطورات المتلاحقة في المنطقة، ما يتطلب المزيد من التواصل والتشاور بين القيادتين لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر".

وأضافت المصادر "من المتوقع أن تكون الملفات الإقليمية الملتهبة حاضرة بقوة خلال المباحثات الثنائية التي ستشمل، كذلك، مجالات التعاون الثنائي، لا سيما العلاقات الاقتصادية والاستثمار".

© REUTERS / Vasily Fedosenko

وأكملت المصادر "إضافة إلى العلاقات في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وغير ذلك من مجالات التعاون المشترك".

وأشارت المصادر إلى أن التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات على درجة عالية من التعاون؛ فالكويت بالنسبة إلى مصر بلد مهم ومحوري في منطقة الخليج، حيث تنتهج دبلوماسية تصالحية تراعي المصلحة العربية العليا، كما تضع مصالح الشعوب في المقدمة، وعدم الدخول في سياسات المحاور، وهي تتوافق مع الدبلوماسية المصرية في هذا الاتجاه.

يذكر أن الكويت تحتضن جالية مصرية كبيرة، يصل عددها إلى أكثر من 600 ألف مواطن، تسهم في عملية التنمية بها منذ ما قبل الاستقلال.

SputnikNews

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