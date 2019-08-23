إصابة 3 إسرائيليين بجراح خطيرة في انفجارعبوة ناسفة

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الجمعة، بأن 3 مستوطنين في حالة خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة، وتم نقلهم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوردت القناة العبرية أن المصابين الثلاثة، هم رجل (46 عاما) أصيب بجروح متوسطة إلى صعبة، وشاب (21 عاما) أصيب إصابة خطيرة، وفتاة(17 عاما) وإصابتها خطيرة أيضا، وهرعت سيارات الإسعاف إليهم، فيما توجهت قوات من الجيش الإسرائيلي نحو مكان الحادث.

ونشر المعلق العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوآف زيتون، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن المصابين الثلاثة هم من عائلة واحدة، أب وابناه، ولد وبنت، أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في مستوطنة دوليف بالقرب من رام الله.