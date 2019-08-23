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الجيش السوري يسيطر على كفرزيتا ولطمين في ريف حماة الشمالي

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وأوضح لـ"سبوتنيك" أنه "لم يتبق أمام الجيش في ريف حماة الشمالي سوى ثلاث بلدات وهي مورك ولحايا ومعركبة".

© Sputnik . Nataliya Seliverstova

وكان الجيش السوري قد سيطر، أمس الخميس، على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، ويقوم حاليا، بعمليات التمشيط والتطهير من الألغام.

وتكتسب مدينة خان شيخون أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لإشرافها على الطرق الحيوية، ما يجعل منها نقطة وصل بين أرياف إدلب، الشرقي والغربي والشمالي، كما تعد السيطرة عليها الخطوة الأولى في إعادة فتح الطريق الحيوية التي تصل بين العاصمة الاقتصادية حلب والسياسية دمشق.

ومن الناحية العسكرية فإن سيطرة الجيش السوري على خان شيخون ستمهد الطريق أمام قواته لتحقيق مكاسب وإنجازات كبيرة على الأرض باتجاه معرة النعمان شمالا، حيث تتمركز عقدة الطرق الدولية السورية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.

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