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البنك المركزي يؤكد استمرار عمله في عدن

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البنك المركزي يؤكد استمرار عمله في عدن البنك المركزي يؤكد استمرار عمله في عدن

القاهرة - سبوتنيك. وقال البنك في بيان مقتضب على صفحته في "فيسبوك"، إنه "مستمر في ممارسة مهامه وأعماله بمقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، وكافة فروعه كما هو معتاد خلال أيام الدوام الرسمي من (الأحد - الخميس) من كل أسبوع".

وأهاب البنك بالجميع "احترام حيادية البنك المركزي كمؤسسة وطنية تخص كل اليمنيين دون استثناء".

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في 10 آب/ أغسطس الجاري على العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها من معسكرات ومقار حكومية عقب مواجهات مع الجيش اليمني استمرت 4 أيام أدت إلى سقوط 40 قتيلاً على الأقل و260 جريحاً، حسب الأمم المتحدة.

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