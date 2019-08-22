رغد العيش في المدن الذكية المتصلة

بقلم: كاسبر هيرزبيرغ

لا تمثل المدن اليوم سوى 2 في المئة من سطح الكوكب، ولكنها تضم نحو 50 في المئة من سكان العالم، وتستهلك المدن 75 في المئة من الطاقة، وتولد 80 في المئة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية.

وسيعيش في المدن نحو 2.5 مليار شخص بحلول العام 2050، وذلك وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، ويعني هذا انتقال نحو 70 مليون شخص إلى المدن كل عام على مدار الثلاثين عامًا القادمة لتكون الحياة في القرن الحادي والعشرين لمعظم الناس تجربة مدينية.

ويشعر العديد من الأشخاص الذين تحدثت معهم بالقلق من المصطلحات الذكية واقترانها بالمدن، ولأن هذا المصطلح يستخدم بصورة فضفاضة جدًا في هذا السياق، فأنا أميل إلى الاتفاق معهم.

لكن عندما ننظر للأمر من زاوية أوسع وندرس الخصائص التي تجعل المدينة أكثر ذكاءً، فإن الفوائد التي تقدمها لتحقيق الرفاهية الحضرية جذابة ومنطقية جدًا.

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وتُعد المدينة الذكية مدينة رقمية ومتصلة، تمكنني من جمع ما يكفي من البيانات في الوقت الفعلي أو بفارق صغير عنه من جميع مناطق المدينة وبناها التحتية ومبانيها ووسائل المواصلات فيها ومرافقها وبيئتها وغير ذلك.

وتبعًا لذلك، فإن الانعزال ينكسر وتختفي الحدود ويمكنني تجميع هذا الكم الهائل من البيانات استيعابه وتحليله وتحويله إلى تمثيل بصري بسيط وتحليلات مفيدة، ثم أتمتة هذه العملية كي تكون مفيدة لمصلحة الناس.

ونعتمد في شنايدر إلكتريك نهجًا تعاونيًا في معالجة القضايا الحضرية الحالية المتعلقة بالبيانات والطاقة والنقل والاستدامة والحياة الرغيدة.

ونلتزم بالارتقاء بالعالم ليكون أكثر استفادة من الكهرباء وأكثر اتصالًا من التصنيع حتى التركيب وأكثر توزعًا في تقديم الخدمات وحكمًا أكثر كفاءةً.

وأنا أدرج هنا عددًا من النماذج والأمثلة أدناه إذ أرى أن الأتمتة والتحول الرقمي قادران على إحداث تأثير إيجابي يحسن رفاهية المدن ومن يسكنونها.

مساحة مكتبية أذكى

لا ريب أن الشعور بالراحة في المكاتب يولد السعادة في مكان العمل، فمثلًا بيئة مكتبي ذكية ببساطة دون أن تكون معقدة جدًا بالنسبة للمستخدم العادي.

وبالرغم من أن أنظمة البناء تجعل المستخدم أكثر قدرة، إلا أن الأبحاث تظهر أنها لا تستخدم بأقصى طاقتها وقدراتها، إذ يستخدم 80 في المئة من مديري المرافق 20 في المئة فقط من قدرات نظام إدارة المباني لديهم.

وتقدم حلول تحسين كفاءة العمل التي تستفيد من إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، مثل منصتنا (EcoStruxure)، المنافع في الوقت الفعلي من خلال الاستفادة من الأنظمة المختلفة وتحليل معلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويؤدي هذا إلى زيادة إنتاجية الموظف وتعاونه، كما يتيح أيضًا تنفيذ إدارة ذكية للمساحة وتوفير الطاقة عن طريق إدارة موارد البناء من قاعات المؤتمرات وخدمات الموظفين وإدارة الضيوف ومراقبة صحة النظام في الوقت الفعلي.

ويرتفع مستوى السعادة في مكان العمل حين تزداد بساطة العمليات، ويقل إهدار الوقت والمساحة، وحين تصان أنظمة البناء قبل إصابتها بالعطب، وحين تضبط أوامر العمل لفرق المنشأة بأفضل مستوى قبل إصدارها، وحين تراقب البيئة وتعدل باستمرار للعمل في مستويات قريبة من المستوى الأمثل.

التنقل الذكي يزيد السعادة ويقلل الغضب

يجب في المدينة الذكية أن يتوفر لي خيارات متنوعة عالية الكفاءة لوسائل النقل لتناسب احتياجاتي وفقًا لبرنامجي اليومي والطقس والوقت وعوامل أخرى.

ويجب أن يكون توفر المواصلات العامة، سواء كانت خاصة أو مشتركة، متاحًا في الوقت الفعلي حتى نتمكن من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة دون معرفة مسبقة أو الاعتماد على الآخرين.

ويتجنب السائقون في العالم المثالي أي عوامل يمكن أن تسبب الغضب على الطرقات، إذ حين أقود السيارة، سأوجه إلى الطريق الأقل ازدحامًا وسأرشد إلى مكان ركن السيارات المتاح المحجوز مسبقًا.

ويقل بهذا التجوال غير الضروري وينخفض مستوى الازدحام والتأخير، ويقلل دفع الأموال المؤتمت متاعب المعاملات النقدية ويبسط العملية برمتها ويمنع التلاعب والاحتيال ما يزيل التوتر ويخفض مدة الانتظار.

توفير تكلفة المرافق وزيادة الصحة

لم يعد بإمكاننا الاعتماد على قنوات التوزيع القديمة أي المياه والكهرباء والغاز، ويجب – بدلاً من ذلك – أن نتحول إلى التوزيع الذكي والإدارة.

وتراقب شبكة التوزيع باستمرار بحثًا عن التسربات والأخطاء والمشكلات والاحتيال المحتمل ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التوقفات غير الضرورية ويزيد الأمن والأمان، وتقل الأخطاء بشكل كبير عند أتمتة الفواتير، ما يؤدي إلى تعزيز رضا المستخدم.

الفوائد التي تقدمها المدينة الذكية الرقمية المتصلة لتحقيق الرفاهية الحضرية جذابة ومنطقية جدًا

السعادة تعني الشعور بالأمان في المدينة

ينبغي أن تشعر مدينتك بالأمن والأمان في كل الأوقات، ويجب أن تتمتع المدينة الذكية بشبكة كبيرة من حلول الأمان المادي مقترنة مع برامج التحليل المناسبة التي تمنع حدوث أي خلل.

وتخفض كثيرًا أوقات استجابة الدفاع المدني ومستجيبي الطوارئ من خلال تحليل المعلومات المتدفقة من الأماكن المجاورة وتقديم بيانات سريعة تحلل سريعًا.

ويجب أن تصبح أنظمة التشغيل أكثر انفتاحًا وقدرة على الاتصال كي نجني ثمار العالم الرقمي بطريقة موثوقة وآمنة، ويجب تطبيق تدابير الأمن السيبراني في جميع الحلول المنشورة ليس لحماية البنية التحتية الحيوية بالكامل فحسب بل للعناية بسلامة من يعيشون فيها أيضًا.

وتبرهن مجموعتنا الكاملة من الحلول على أننا في طليعة التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، ولا ريب أن المنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية في جميع القطاعات تأثر إيجابيًا بتلك التغييرات، ولدينا ثقة عالية بأن المستقبل هو للمدن الذكية المترابطة التي تمنح سكانها الخدمات عالية الكفاءة لتكون الثمرة مواطنين أكثر سعادة.

كاسبر هيرزبيرغ

يتولى كاسبار هيرزبيرغ قيادة عمليات شنايدر إلكتريك في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو مؤلف كتاب “المدن الذكية والأمم الرقمية” المنشور في العام 2017.