الاتحاد الأوروبي يخطط لقوننة التعرف على الوجه

يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض قيود صارمة على تكنولوجيا التعرف على الوجه، إذ تستكشف بروكسل قوانين لمنح المواطنين حقوقًا صريحة في بياناتهم وطرق لفرض قيود صارمة على استخدام تقنية التعرف على الوجه في محاولة للقضاء على المراقبة العامة القادمة إلى المواطنين الأوروبيين.

وتنوي المفوضية الأوروبية وضع لائحة تمنح مواطني الاتحاد الأوروبي حقوقًا صريحة بشأن استخدام بياناتهم للتعرف على الوجه كجزء من عملية إصلاح شاملة في الطريقة التي تنظم بها أوروبا الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لمسؤولين كبار تحدثوا إلى صحيفة الفاينانشال تايمز.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى الحد من الاستخدام العشوائي لتكنولوجيا التعرف على الوجه من قبل الشركات والسلطات العامة.

ومن المفترض – بموجب الخطة – منح المواطنين الأوروبيين صلاحيات معرفة متى يتم استخدام بيانات التعرف على الوجه، مع استثناءات مقيدة بإحكام لضمان الاستخدام المناسب.

وتأتي مبادرة بروكسل وسط الكشف عن استخدام التعرف على الوجه لمراقبة الحشود في مناطق، مثل محور السكك الحديدية (King Cross)، في لندن، والتي أدت إلى إجراء تحقيق من قبل مكتب مفوض البيانات البريطاني.

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ومن شأن التحرك لقوننة تكنولوجيا التعرف على الوجه بشكل صريح أن يعزز حماية المواطنين، إلى جانب القيود المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR).

وبالرغم من أن جمع البيانات البيومترية الممكن استخدامها لتحديد هوية الأشخاص محظور بموجب قوانين (GDPR)، إلا أن هيئات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لم تفرض أية غرامة على أي شركة تنتهك هذا الحظر.

وأدى الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المراقبة في الأماكن العامة إلى تسليط الضوء على تكنولوجيا التعرف على الوجه من الناحية القانونية.

وقالت إليزابيث دينهام Elizabeth Denham، مفوضة المعلومات في المملكة المتحدة: إنها تشعر بقلق عميق إزاء بدء استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه بين قوات الشرطة والأمن في المملكة المتحدة.

وبدأت هيئة حماية البيانات الوطنية في السويد في وقت سابق من هذا العام تحقيقًا في استخدام التعرف على الوجه من قبل مدرسة لسجلات الحضور اليومية.

ومن المحتمل أن يؤثر قانون الاتحاد الأوروبي الجديد الذي يستهدف الاستخدام العشوائي للتكنولوجيا على كيفية السماح للشركات الخاصة وسلطات الشرطة والأمن باستخدام التعرف على الوجه في المراقبة في المناطق العامة.

وتعد خطط بروكسل لتشريع تكنولوجيا التعرف على الوجه جزءًا من مسعى الاتحاد الأوروبي لإنشاء قوانين تستند إلى قواعد أخلاقية تحكم الذكاء الاصطناعي.