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عودة أكثر من 1.3 ألف لاجئ إلى سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في نشرة إعلامية للمركز بهذا الشأن: "عاد، خلال الــ24 الساعة الماضية، 1372 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية".

© Sputnik . Alexei Nikolskiy

وتابع المركز: "بينهم 506 لاجئا (152 امرأة و258 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 866 شخصاً (260 امرأة و442 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".

كما أضاف المركز بأن هناك 4 نازحين عادوا خلال الــ24 الساعة الماضية، إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وخلال 24 الساعة الماضية، قام الجانب الروسي بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها، إيصال 500 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها حوالي 2.4 طن إلى سكان قرية تارين بريف حمص.

يذكر أيضاً، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضي من الألغام على مساحة 2 هكتار في مدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق).

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