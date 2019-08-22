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الدفاع العراقية تكشف تفاصيل عملية استخباراتية ناجحة

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الدفاع العراقية تكشف تفاصيل عملية استخباراتية ناجحة الدفاع العراقية تكشف تفاصيل عملية استخباراتية ناجحة

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه "للمرة الثانية وخلال أربعة أيام من تفكيك إحدى الخلايا الإرهابية تمكن أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في شعبة استخبارات الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٩ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية ثانية خلال هذا الأسبوع".

وأشار البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على أعضاء الخلية، وبحسب البيان فقد تم "إلقاء القبض على الرؤوس الستة المدبرة والمخططة لها حيث كانت هذه الخلية تعمل على شكل مجاميع صغيرة لضمان صعوبة اختراقها في مناطق جزيرة الرمادي والبو ذياب والجريشي بالأنبار".

وجاء في البيان أنه نتيجة لـ"ذكاء ومهنية وفطنة رجال الاستخبارات العسكرية قد أوقع تلك العصابات في شباكها والقبض عليهم".

وأكدت الوزارة أن جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض أصولية وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

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