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مراسل "سبوتنيك": الجيش السوري يسيطر على خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي

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مراسل "سبوتنيك": الجيش السوري يسيطر على خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي مراسل "سبوتنيك": الجيش السوري يسيطر على خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "هذا الصباح سيطر الجيش السوري على مدينة خان شيخون، ويقوم حاليا بعمليات التمشيط وفك الألغام فيها".

وأضاف المصدر: "بسيطرة الجيش على خان شيخون تعتبر كفر زيتا واللطامنة ومورك ولطمين في ريف حماة الشمالي بحكم الساقطة عسكريا".

وتكتسب مدينة خان شيخون أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لإشرافها على الطرق الحيوية، ما يجعل منها نقطة وصل بين أرياف إدلب الشرقي والغربي والشمالي، كما تعد السيطرة عليها الخطوة الأولى في إعادة فتح الطريق الحيوية التي تصل بين العاصمة الاقتصادية حلب والسياسية دمشق، ومن الناحية العسكرية فإن سيطرة الجيش السوري على خان شيخون ستمهد الطريق أمام قواته لتحقيق مكاسب وإنجازات كبيرة على الأرض باتجاه معرة النعمان شمالا، حيث تتمركز عقدة الطرق الدولية السورية شرقا وغربا شمالا وجنوبا.

SputnikNews

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