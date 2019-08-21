تركيا تكشف عن تفاصيل جديدة حول المنطقة الآمنة في شمال سوريا

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال قالين في مؤتمر صحافي، مساء اليوم الأربعاء "هناك جدول زمني محدد لتطبيق الاتفاق حول المنطقة الآمنة بشمال سوريا، وسنبدأ باتخاذ الخطوات الملموسة في شرق الفرات في الأسابيع المقبلة ضمن الخطة المحددة".

وشدد قالين على أن "نقل نقطة المراقبة التاسعة في إدلب، والتي تم استهدافها قبل يومين، إلى مكان آخر أو إغلاقها أمر غير وراد"، مؤكدا "سنواصل تثبيت نقاط المراقبة التركية في إدلب".

وأضاف قالين "سنبحث خلال القمة الثلاثية (التركية الروسية الإيرانية) الذي ستعقد في أنقرة يوم 16 أيلول/سبتمبر المقبل تطبيق اتفاق إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية".