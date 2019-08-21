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قد يأتي اليوم أو غدا... الكشف عن سبب غياب عضو المجلس السيادي السوداني عن أداء القسم

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ونشرت

الأنباء السودانية "سونا" تصريحات لعضو المجلس السيادي، محمد الفكي، والذي كشف فيه سبب غياب عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي عن أداء اليمنين الدستورية.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وقال الفكي: "محمد الحسن غاب عن القسم، بسبب تأخر جداول السفر، ومن المتوقع أن يعود إلى البلاد مساء اليوم".

وتابع "سيؤدي التعايشي القسم مع رئيس مجلس الوزراء إذا عاد مساء اليوم، وإذا تأخر موعد أداء القسم، سيؤديه غدا الخميس".

وأدى رئيس وزراء الانتقالية السودانية المتوافق عليه، عبد الله حمدوك، اليمين مساء اليوم لتولي المنصب، حسبما أعلن عضو في المجلس السيادي المكلف برئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية في مؤتمر صحفي.

وقال عضو المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان "رئيس الوزراء حمدوك سوف يعين مساء اليوم، وتم التوافق على تأديته القسم في التاسعة مساء".

وأشار إلى أن حمدوك تنتظره "ملفات عاجلة...ولابد من أن يؤدي القسم مساء اليوم لأن تأخير تعيينه لا تتحمله البلاد".

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، في 17 أغسطس/ آب.

​ووقع عن المجلس العسكري نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ومن الشهود الموقعين على المراسم رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، ووزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير خليل إبراهيم الزوادي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، وممثل دول الترويكا.

وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، يوم 17 أغسطس/آب، أن الرئيس الحالي للمجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي، المشكل بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي يتكون من 11 عضوا بينهم 5 عسكريين.

SputnikNews

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