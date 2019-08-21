دولة أفريقية تعفي القطريين من تأشيرة الدخول

وقال بيان للخارجية القطرية، نقلا عن مصدر بإدارة الشؤون القنصلية، إن "سلطات جمهورية جنوب إفريقيا قررت إعفاء حملة جوازات السفر القطرية العادية، من متطلبات التأشيرة المسبقة و[تسمح لهم بـ] الإقامة لمدة (90) يوما، وذلك اعتبارا من تاريخ 15 أغسطس/ آب 2019".

وقالت جنوب أفريقيا، في وقت سابق، إنها ستطلق نظام "eVisa" يضم دولا جديدة إلى قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الدخول دون تأشيرة.

وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية أن النظام الجديد سيبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب صحيفة "The South African".

وأعلن وزير الشؤون الداخلية لجنوب أفريقيا، آرون موتسوالدي، بحسب الصحيفة، أنه ستضاف 7 دول جديدة إلى قائمة الدول التي باستطاعة مواطنيها القدوم إلى جنوب أفريقيا دون تأشيرة، وهي: نيوزيلندا، قطر، الإمارات، السعودية، كوبا، غانا، ساو تومي وبرينسيبي.

وجاء القرار بعد أن أظهرت بيانات "Stats SA" أن عدد الزوار الذين يسافرون من نيوزيلندا إلى جنوب أفريقيا انخفض بنسبة 11% بين عامي 2017 و 2018، واستمر الانخفاض في 2019.