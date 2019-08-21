أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

دولة أفريقية تعفي القطريين من تأشيرة الدخول

Google+ Print
دولة أفريقية تعفي القطريين من تأشيرة الدخول دولة أفريقية تعفي القطريين من تأشيرة الدخول

وقال بيان للخارجية القطرية، نقلا عن مصدر بإدارة الشؤون القنصلية، إن "سلطات جمهورية جنوب إفريقيا قررت إعفاء حملة جوازات السفر القطرية العادية، من متطلبات التأشيرة المسبقة و[تسمح لهم بـ] الإقامة لمدة (90) يوما، وذلك اعتبارا من تاريخ 15 أغسطس/ آب 2019".

وقالت جنوب أفريقيا، في وقت سابق، إنها ستطلق نظام "eVisa" يضم دولا جديدة إلى قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الدخول دون تأشيرة.

وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية أن النظام الجديد سيبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب صحيفة "The South African".

وأعلن وزير الشؤون الداخلية لجنوب أفريقيا، آرون موتسوالدي، بحسب الصحيفة، أنه ستضاف 7 دول جديدة إلى قائمة الدول التي باستطاعة مواطنيها القدوم إلى جنوب أفريقيا دون تأشيرة، وهي: نيوزيلندا، قطر، الإمارات، ، كوبا، غانا، ساو تومي وبرينسيبي.

وجاء القرار بعد أن أظهرت بيانات "Stats SA" أن عدد الزوار الذين يسافرون من نيوزيلندا إلى جنوب أفريقيا انخفض بنسبة 11% بين عامي 2017 و 2018، واستمر الانخفاض في 2019.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح